Jantje de vuilnisman is zijn hele leven verliefd op klassiek en bezoekt nu voor 't eerst een concert

TILBURG - De 52- jarige Jantje de Tilburgse vuilnisman bezoekt donderdagavond voor het eerst in zijn leven een klassiek concert. Iets wat in zijn geval opmerkelijk genoemd mag worden. In Tilburg staat Jantje van Wanrooij al een groot deel van zijn leven bekend om zijn liefde voor klassieke muziek.

In de zomer schalt Bach door zijn open raam van de vuilniswagen waar hij al dertig jaar op rijdt. Met zijn lange grijze haar en praktische fluoriserende werkkleding in combinatie met Schubert en zijn kippenvel bij componist Thomas van Albinoni, is Jantje een opvallende verschijning.

Vreemd

Vreemd genoeg is Jantje nog nooit naar een klassiek concert geweest. Dat vindt hij dan weer te duur en te saai, liet hij Omroep Brabant eerder weten. Strijkersensemble Kamerata Zuid las deze woorden en wilde niks liever dan de liefhebber muzikaal ontmaagden in een concertzaal. Donderdag stond hun concert gepland en Jantje is eregast.

Dit wordt geen saai optreden en het is nog gratis ook. Kamerata Zuid treedt op met de band Memphis Maniacs en samen combineren zij klassiek met pop. Het wordt dus Vivaldi en Mozart gemixt met Queen en The Police.

Onvergetelijk

Beter kon Jantje het niet treffen want naast zijn voorliefde voor klassiek wil hij zijn wilde grijzen haren nog wel eens losgooien om helemaal los te gaan op heavy metal. Heavy metal zat er niet helemaal in tijdens het concert, maar het werd alles behalve voorspelbaar. Zoals het hoort in mooie liefdesverhalen: "Je eerste keer vergeet je nooit meer".