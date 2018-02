Daisy Verheezen (33) uit Halsteren wordt vermist

HALSTEREN - De 33-jarig Daisy Verheezen uit Halsteren wordt sinds twee weken vermist. Dat meldt de politie donderdag. De vrouw is op 14 januari weggelopen tijdens het begeleid wandelen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Daisy was gekleed in een lange paarse jas, zwarte broek en witte gympen. Ze is 1,60 meter lang en heeft blond, lang haar. Wie Daisy heeft gezien of weet waar zij is, kan bellen met de politie via 0900-8844.