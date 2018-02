Willem II naar halve finale KNVB-beker, Mattijs Branderhorst pakt beslissende strafschop

TILBURG - Willem II staat in de halve finale van de KNVB-beker. Na een spectaculair duel, met veel kansen voor de Tilburgse club, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Negen keer was het raak, bij de tiende pakte Willem II-goalie Mattijs Branderhorst de inzet van Tsiy William Ndenge. Lees hieronder het verslag van de wedstrijd terug.









Strafschoppen:

GOAL! Freek Heerkens: 1-0

GOAL! Simon Gustafson: 1-1

GOAL! Fran Sol: 2-1

GOAL! Adil Auassar: 2-2.

GOAL! Jordy Croux: 3-2.

GOAL! Mikhail Rosheuvel: 3-3.

GOAL! Mo El Hankouri: 4-3.

GOAL! Mario Engels: 4-4.

GOAL! Barthomolew Ogbeche: 5-4.

MIS! Tsiy William Ndenge: 5-4.



120' Goed was het zeker niet altijd, maar leuk was het absoluut. Er ging veel fout, maar mede daardoor waren er veel kansen te zien in het Koning Willem II Stadion. Uiteindelijk kwam er geen winnaar na negentig minuten reguliere speeltijd en een verlenging van dertig minuten. Strafschoppen moeten de beslissing brengen.





118' De spanning is te voelen. Beide clubs willen graag de beslissing forceren, maar zijn tegelijk ook bang om een fout te maken en daarmee de wedstrijd te verliezen.

112' Matijs Branderhorst steekt zijn handen in de lucht, hij maakt excuses aan alle Willem II-supporters. De doelman verspeelt de bal erg knullig en gunt Roda JC daarmee een bijna niet te missen kans. Toch gaat de bal mis. Maecky Ngombo gaat voor eigen succes en schiet hard en hoog over, tot woede van de vrijstaande Donis Avdijaj.

106' Mo El Hankouri raakt kort na de start van de tweede helft van de tweede paal. Na Fernando Lewis en Thom Haye is hij de derde Willem II-speler die de paal raakt.





101' Mattijs Branderhorst heeft moeite met een schot van Henk Dijkhuizen. Een stuit, kort voor het doel, maakt het lastig. De Willem II-goalie kiest ervoor de bal niet te klemmen, maar gaat voor zekerheid. Een goede keuze, hij voorkomt een tegentreffer.

99' Thom Haye met een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied. Een goede vrije trap, maar Hidde Jurjus brengt redding.

97' Terwijl Barthomolew Ogbeche geblesseerd op de grond ligt speelt Willem II door. Het levert de Tilburgse club uiteindelijk geen kans op. Roda JC zoekt daarna de aanval. De Limburgse club schiet de bal ook niet uit, maar gevaarlijk weten de bezoekers niet te worden.

90' Verlenging in Tilburg. Na negentig minuten is het 2-2.





90' Vrije trap op de rand van het strafschopgebied. De bal wordt een meter voor de doellijn weggewerkt. De bal komt voor de voeten van Thom Haye, zijn schot gaat via de paal naast.

87' Uit een voorzet van Kostas Tsimikas krijgt Bartholomew Ogbeche een kopkans. De bal was te moeilijk om goed op doel te kunnen koppen, de inzet van de Nigeriaan gaat over het doel.

86' Het publiek in Tilburg gaat achter de eigen ploeg staan. De fans van Willem II proberen de club door een moeilijke fase te helpen.

85' Kostas Tsimikas staat te slapen. Daardoor krijgt Mikhail Rosheuvel een grote kans. Wild schiet hij mis.

82' Roda JC denkt op voorsprong te komen, maar de videoscheidsrechter geeft aan dat Mikhail Rosheuvel hands heeft gemaakt in aanloop naar het doelpunt. Op het scorebord stond het al 2-3, maar het blijft 2-2.





79' Kostas Tsimikas gaat in de fout en verliest de bal. Met een overtreding voorkomt hij een kans voor Roda JC, de Griek krijgt wel geel voor die actie. De vrije trap levert geen gevaar op.

74' Roda JC probeert weer een keer gevaarlijk te worden. De bal blijft vanuit een corner in het strafschopgebied van Willem II hangen, maar uiteindelijk komt de bal in de handen van Mattijs Branderhorst.

65' Weer een vrije trap voor Willem II, op een mooie positie. Kostas Tsimikas probeert het weer, maar Henk Dijkhuizen voorkomt de 3-2 door de bal net voor de doellijn weg te koppen.

62' GOAL! Willem II komt weer op gelijke hoogte. Kostas Tsimikas schiet een bal via de muur direct in het doel van Roda JC. De Griekse linksback brengt de stand op 2-2.

57' Gefluit in het Koning Willem II Stadion, Roda JC is ruim een half uur voor het eindsignaal begonnen met tijdrekken. De club uit Kerkrade wil de 1-2 voorsprong over de streep trekken.

55' Kansenregen. Binnen een minuut twee goede mogelijkheden voor Willem II. Eerst wordt een schot van Thom Haye gekraakt, uit de volgende voorzet kopt Fran Sol ruim naast.





50' Fran Sol krijgt weer een grote kans. Bartholomew Ogbeche stuurt de Spanjaard weg, oog in oog met Roda-doelman Hidde Jurjus is hij niet koel genoeg. De goalie komt als winnaar uit het duel en voorkomt de 2-2.

48' GOAL! Roda JC komt voor de tweede keer deze avond op voorsprong. Donis Avdijaj dribbelt het strafschopgebied van Willem II binnen en haalt uit, met een vreemde en ook prachtige trap schiet hij in de verre hoek binnen.

47' Enorme kans voor Bartholomew Ogbeche. De Nigeriaanse spits staat vrij in het strafschopgebied en kan vanaf elf meter uithalen, maar hij raakt de bal helemaal verkeerd. Hidde Jurjus kan de bal simpel vangen.

42' Kans voor Thom Haye. Hij schiet van net buiten het strafschopgebied als een afvallende bal voor zijn voeten komt. Haye weet de bal goed te drukken, maar Hidde Jurjus brengt redding.

39' GOAL! Nadat Roda JC een vrije trap van Thom Haye niet goed weg weet te werken scoort Bartholomew Ogbeche. De spits kopt raak: 1-1.

38' Bijna komt Willem II snel weer op gelijke hoogte. Fernando Lewis geeft de voorzet, maar de omhaal van Bartholomew Ogbeche brengt Roda JC-goalie Hidde Jurjus niet in de problemen.

37' GOAL! Roda JC komt op voorsprong in Tilburg. Simon Gustafson stuurt Mattijs Branderhorst de verkeerde hoek in en schuift de bal in het doel: 0-1.





36' Strafschop voor Roda JC. Fernando Lewis trekt Jannes Vansteenkiste naar beneden in het strafschopgebied. Gele kaart voor de rechtsback.

31' Schotje van Fran Sol, maar de bal is een simpele prooi voor Hidde Jurjus. De spits kan niet genoeg kracht achter de bal zetten om echt gevaarlijk te worden.

28' Kans voor Roda JC. Vanuit een mooie positie kopt Mikhail Rosheuvel een meter over het doel van Mattijs Branderhorst.

23' Domme overtreding van Darryl Lachman, net buiten het strafschopgebied. Hij geeft een duw in de rug van een Roda-speler. De vrije trap van Adil Auassar draait gevaarlijk in, maar Mattijs Branderhorst stompt de bal weg.

16' Fernando Lewis lijkt nu de score te openen. Pedro Chirivella brengt de vleugelverdediger in stelling met een mooie pass. Lewis tikt de bal langs Hidde Jurjus, maar zijn inzet komt via de paal terug het veld in. Roda JC werkt de bal vervolgens weg.

13' Enorme kans voor Fran Sol. Fernando Lewis zet de Spaanse spits met een goede pass vrij voor Hidde Jurjus. Sol stift de bal over de PSV-huurling heen, maar de doelman raakt de bal nog wel aan. Roda JC-verdediger Daryl Werker kan de bal vervolgens net voor de lijn wegwerken.





7' Geen geweldig begin van de wedstrijd. Het spel is rommelig en aan beide kanten zijn er veel misverstanden en foute passes.

1' Na een minuut stilte voor de onlangs overleden Lambert Verwijst is er afgetrapt in Tilburg. Roda JC heeft de wedstrijd in gang gezet.









Opstelling

Willem II haalde op de laatste dag van de open transfermarkt met Thomas Meißner en Eyong Enoh twee nieuwe spelers voor de rest van het seizoen. Meissner wordt voor een half jaar gehuurd van ADO Den Haag, hij krijgt tegen Roda JC de voorkeur boven Jop van der Linden. Enoh, die een contract tekende tot het einde van het seizoen, is nog niet fit genoeg om te starten. De middenvelder begint op de bank.

