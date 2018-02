Gewonde bij ongeluk met chemische vloeistof bij smaakstoffenfabriek IFF in Tilburg

TILBURG - Bij de Tilburgse vestiging van het bedrijf IFF, is donderdagavond een man gewond geraakt nadat hij met een chemische vloeistof in aanraking is gekomen. Het gebouw is tijdelijk afgezet.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor acht aan de Zevenheuvelenweg. De vloeistof zat in een vat. Wat er exact is gebeurd, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk om wat voor vloeistof het gaat. De hulpdiensten zijn aanwezig.

IFF is een van de grootste producenten van geur- en smaakstoffen ter wereld.