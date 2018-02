Politie waarschuwt voor gewapende overvallers in Eindhoven, 'geen actie ondernemen'

EINDHOVEN - De politie waarschuwt voor twee gewapende overvallers die donderdagavond op de vlucht zijn geslagen na een overval op drankenhandel Gall & Gall aan de Muzenlaan in Eindhoven. De daders sloegen kort voor acht uur toe. Mensen worden via Burgernet opgeroepen geen actie te ondernemen maar de politie te waarschuwen als ze de twee overvallers zien.

Volgens de eerste berichten van de politie gaat het om twee mannen. Zij bedreigden een medewerkster van de drankenhandel met een vuurwapen. Het tweetal ging er met een nog onbekende buit meteen vandoor. Er vielen geen gewonden.

Een van de daders droeg een zwart trainingspak met rode strepen. De andere overvaller droeg eveneens donkere kleding. De politie doet onderzoek en bekijkt of er bruikbare camerabeelden zijn. Er hebben zich al enkele getuigen gemeld, zo meldt een omstander. Mensen die iets iets hebben gezien of gehoord, kunnen contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

De slijterij aan de Muzenlaan was al eerder het doelwit van overvallers. Daarbij werd op 16 september 2016 een winkelmedewerker bruut mishandeld. De daders vertrokken toen zonder buit.

