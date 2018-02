Michael van Gerwen haalt flink uit tegen Rob Cross, 7-2 zege op wereldkampioen

DUBLIN - Michael van Gerwen is goed begonnen aan een nieuw seizoen in de Premier League. Op de eerste speeldag won hij ruim van Rob Cross: 7-2.

Van Gerwen begon niet heel erg goed aan de wedstrijd, maar kwam door een 180 wel als eerste op een finish. Vanaf 114 kwam hij op 1-0. De tweede leg ging ook naar Van Gerwen. Het lukt Cross niet om 85 uit te gooien, Van Gerwen pakte de leg vervolgens met een 81-finish.

Van Gerwen gooide in de derde leg 114 niet uit, maar mocht nog een keer terugkomen. De eerste twee pijlen gingen naast de dubbel tien, de derde was wel raak. Cross won vervolgens zijn eerste leg ooit in de Premier League. De regerend wereldkampioen pakte de leg met zijn tweede pijl op een dubbel in de vierde leg van de wedstrijd.

Met zijn tweede 114-finish kwam Van Gerwen op 4-1. Vanaf 268 kwam Van Gerwen via een maximale score op een finish: 88. Met twee pijlen was het snel raak, weer een break voor Mighty Mike. Met een derde 114-finish kwam Van Gerwen op 6-1, daarmee verzekerde hij zich van een punt.





Met Van Gerwen nog op 199 gooide Cross uit, zo kwam hij op 6-2. Het lukte Cross in de volgende leg niet om 167 uit te gooien. Omdat Van Gerwen twee wedstrijdpijlen niet raak wist te gooien volgde er nog een kans vanaf 134, maar op de derde pijl ging het mis voor Cross. Van Gerwen gooide vervolgens dubbel acht uit en pakte zo de winst.

'Lekkere uitslag'

"De wedstrijd was ok, niet super. In het begin was er spanning, bij ons allebei. Maar ik win hem, 7-2 is een lekkere uitslag", zei Van Gerwen tegenover RTL7. Iedere 180 die hij gooit levert geld op voor het goede doel. Van Gerwen gooide echter vaker een 114-finish dan een 180. "Helaas waren het er maar twee. Maar we zijn nog niet klaar, ik heb nog vijftien weken te gaan."