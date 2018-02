Kwakzalver ontmaskerd dankzij inmiddels overleden Hester

GRAVE - Dankzij Hester Kruizinga uit Grave heeft journalist Alberto Stegeman een kwakzalver ontmaskerd voor het SBS6-programma Undercover in Nederland. Kruizinga, die terminaal ziek was, verzamelde bewijs waardoor Stegeman de kwakzalver kon confronteren. De vrouw overleed op 61-jarige leeftijd aan mondbodemkanker, nog voor het programma donderdag werd uitgezonden.

Kruizinga had geen zicht meer op genezing toen ze contact zocht met Stegeman. De vrouw, vrijwilliger van de SP in Boxmeer, wilde nog een laatste goede daad verrichten voor haar dood. "Ik wil een kwakzalver pakken, die gewetenloze figuren. Misschien kan ik helpen", vertelde ze in het programma.

'Een makkie'

Ze meldde zich bij Wim Huppes die twee jaar geleden uit het artsenregister is geschrapt maar nog wel lichttherapie tegen kanker aanbiedt. Aan de telefoon liet Huppes zich al zeer positief uit over de overlevingskansen voor Kruizinga. "Mondbodemkanker? Dat is echt iets voor mij, dat is een makkie", zei de man tegen Kruizinga. "Dat je uitbehandeld bent, zegt niet zoveel."

Een paar dagen later legde hij uit hoe hij precies te werk wilde gaan. Hij wilde onder meer een infuus aanbrengen en met licht werken. De behandeling kostte 6000 euro. Hij herhaalde nogmaals dat Kruizinga's kansen goed zijn: "Ik denk dat de kansen 100 procent zijn, het werkt. Dan is het weg, weg, weg, genezen."

Ongelooflijk

Kruizinga wist niet wat ze hoorde, vertelde ze later aan Stegeman. "Dat iemand tegen mij durft te vertellen dat ik beter word, dat geloof je niet. Maar ik kan me voorstellen dat mensen erop ingaan. Hij brengt het verhaal zo wetenschappelijk naar voren. Sommige mensen trappen erin."

Stegeman gaat zelf undercover en confronteert Huppes daarna. Hij neemt spullen van hem in beslag om die te overhandigen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Kruizinga maakt dat allemaal niet meer mee. Haar situatie gaat snel achteruit en op 21 augustus overlijdt ze. Vanaf haar sterfbed schrijft ze nog een verklaring voor de Inspectie.

De Inspectie is een onderzoek naar de praktijken van Huppes gestart.