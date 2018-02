Willem II gaat naar De Kuip in KNVB-beker, Tilburgse club in halve finale tegen Feyenoord

TILBURG - Willem II bereikte donderdagavond de halve finale van de KNVB-beker door Roda JC uit te schakelen. Bij de loting is het gekoppeld aan Feyenoord. De ploeg van trainer Erwin van de Looi speelt in de halve finale een uitwedstrijd.

De geblesseerde Jordens Peters deed de loting in het stadion van Willem II. De aanvoerder van de Tilburgse club koppelde eerst AZ en FC Twente aan elkaar. Het derde balletje dat Peters pakte was het balletje van Feyenoord. Daarmee zijn de Tricolores in ieder geval zeker van een wedstrijd in De Kuip tijdens dit bekertoernooi. Als Willem II de halve finale wint volgt er daarna nog een wedstrijd in het Rotterdamse stadion.

"Ik had natuurlijk liever een thuiswedstrijd gespeeld", zei Peters voor de camera van Fox Sports. "Maar als je kijkt naar de wedstrijd van Feyenoord tegen PSV, die sfeer. Dat is mooi."