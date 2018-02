Mattijs Branderhorst pakt beslissende strafschop voor Willem II: 'Mooiste avond uit mijn carrière'

TILBURG - Twee keer kwam Willem II op achterstand tegen Roda JC, maar uiteindelijk plaatste de Tilburgse club zich wel voor de halve finale van de KNVB-beker. Het zorgde voor grote blijdschap op de tribune bij de fans en bij de spelers op het veld. Vooral ook bij doelman Mattijs Branderhorst, hij stopte de beslissende strafschop.

"In de verlenging denk je gelijk aan de penaltyserie, dat is een moment om je te onderscheiden als keeper", zei Branderhorst na afloop van de wedstrijd. "Ik had er heel veel zin in. Je weet dat je niks te verliezen hebt, juist alles te winnen. Je hoeft er maar één te pakken en dat deed ik ook."

De Willem II-goalie had eerst niet door of het strafschop vier of vijf van Roda JC was. "Ik twijfelde. Maar toen zag ik iedereen naar me toe rennen. Toen wist ik: dit was de belangrijkste. Ik werd wel even gek."

Kort daarvoor had hij de fans van Willem II al een beetje gek gemaakt. "Ik probeerde een spelletje te spelen, die jongen onder druk zetten. Ik dacht: laat ze schreeuwen. Dat gaf me veel energie en echt een boost. Ik heb op de lijn nog wat bewegingen gemaakt. En toen voelde ik hem tegen mijn hand komen. Heerlijk. Dit is de mooiste avond uit mijn carrière tot nu toe."





LEES OOK: Willem II naar halve finale KNVB-beker, Mattijs Branderhorst pakt beslissende strafschop

'Gigantische boost'

Het neutrale publiek was eigenlijk de winnaar, want het zag een zeer vermakelijke wedstrijd. Trainer Erwin van de Looi had ook niets te klagen. "Ik vond het wel een leuke wedstrijd. We hebben prima gespeeld en hebben de hele wedstrijd geprobeerd aan te vallen. Uiteindelijk is het gelukkig goed afgelopen, maar ik denk dat we de verdiende winnaar zijn."

De opluchting was groot dat het ticket naar de halve finale gepakt werd. "Als je zo lang knokt, 120 minuten en penalty's, dan wil je gewoon winnen. Het zou ongelofelijk zuur zijn als we na zo'n avond met lege handen hadden gestaan. Gelukkig is dat niet zo. Dit is een gigantische boost voor het vertrouwen."