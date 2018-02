Philips Lighting ziet omzet licht dalen maar winst gaat omhoog

EINDHOVEN - Philips Lighting in Eindhoven heeft vorig jaar 281 miljoen euro winst gemaakt. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2016, toen er 185 miljoen euro werd verdiend. De omzet daalde met 2,1 procent licht naar 6,96 miljard euro. In 2016 was dit nog 7,1 miljard euro.

Dit blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf die vrijdagochtend bekend zijn gemaakt.

LED-verlichting

Volgens topman Eric Rondolat zijn de betere resultaten te danken aan de gestegen verkoop van LED-lampen. In totaal steeg dit verkoopaantal in 2017 met 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf richt zich steeds meer op deze energiezuinige soort lampen. Het aandeel van LED in de totale verkoop was vorig jaar 65 procent, tien procent meer dan in 2016. Op zich is dit niet vreemd omdat de verkoop van traditionele gloeilampen snel daalt.



Het aantal banen bij Philips Lighting daalde wereldwijd met ruim 2000. Eind vorig jaar had het bedrijf 32.130 voltijdsbanen. Dit jaar wil Rondolat doorgaan met het snijden in de kosten. Zo werd vorige maand bekend dat er bij het bedrijf op de High Tech Campus in Eindhoven 118 banen worden geschrapt.



Belang moederbedrijf

Philips Lighting ontstond in mei 2016 als zelfstandige afsplitsing van Koninklijke Philips in Amsterdam, dat zich heeft toegelegd op de productie en verkoop van medische apparatuur. Het voormalige moederbedrijf heeft nog wel bijna 30 procent van de aandelen van Philips Lighting in handen. Dit belang wordt steeds verder afgebouwd. Het Eindhovense verlichtingsbedrijf heeft 150 miljoen euro gereserveerd om die aandelen van Koninklijke Philips over te nemen.