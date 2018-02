Brute overval en verkrachting: na negen jaar alsnog twee mannen de cel in

SCHAIJK/DEN BOSCH - In het voorjaar van 2009 werd een stel zeer gewelddadig beroofd in een chalet op park de Landerije in Schaijk. De man werd mishandeld, de vrouw verkracht. Negen jaar later draaien twee mannen daar alsnog de cel voor in. Vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf en achttien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk, dat zijn de straffen die de rechter in Den Bosch vrijdag oplegde aan Burhan A. (27) en Erwin R.(24). Een derde verdachte werd vrijgesproken.

De straffen vallen iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had zeven jaar cel geëist voor Burhan A. en achttien maanden voor Erwin R..

De straf voor R. valt lager uit dan die van zijn kompaan, omdat hij ten tijden van de overval nog minderjarig was. Voor de derde verdachte was al geen celstraf geëist door het OM en daar gaat de rechtbank in mee vanwege een 'gebrek aan bewijs'.

Verkrachting

Opvallend aan de uitspraak is dat geen van de verdachten is veroordeeld voor de verkrachting. Hoewel het volgens de rechter zeker is dat het vrouwelijke slachtoffer is verkracht, kan niet met zekerheid worden gezegd worden wie van de verdachten dat heeft gedaan. Hoofdverdachte Burhan A. kreeg weliswaar de hoogste straf, maar hij zou buiten zijn geweest toen de vrouw werd verkracht. Daarom wordt hij alleen veroordeeld voor gebruik van geweld.

Schuld

In 2015 kwamen meerdere anonieme tips binnen bij de politie. Een belangrijke doorbraak was een brief die opdook. Daarin werd Burhan A. gekoppeld aan de zaak. Hij gaf vervolgens als enige verdachte toe dat hij bij de overval betrokken was, maar ontkende altijd iets met de verkrachting te maken te hebben.

Het stel uit Schaijk werd volgens A. als doelwit gekozen, omdat na een tip het vermoeden bestond dat het vrouwelijke slachtoffer een telg van de Van der Valk-familie was. Bij de inval mishandelden de overvallers de man en werd de vrouw door minstens één verdachte verkracht. Het huis werd overhoop gehaald op zoek naar geld.