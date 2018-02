Confettishooters en partypoppers kei gezellig? Nee! René strijdt tegen carn-afval!

BERKEL-ENSCHOT - Weg met de confettishooters en partypoppers tijdens carnaval. Tenminste, hier strijdt René Rövekamp uit Berkel-Enschot voor. Tegenwoordig wordt de confetti in de shooters en partypoppers van plastic gemaakt en dat is slecht voor het milieu. Hij is een petitie gestart tegen dit 'carn-afval'.

"Deze kokers geven een flinke knal en daarna ligt de hele boel vol plastic flarden", vertelt Rövekamp. "Die flarden gaan nooit meer uit het milieu, want die krijg je niet opgeraapt. Ze zijn zo klein... Iedere dag ruim ik wel iets aan zwerfafval op, in ieder geval een stukje per dag. Dat is mijn motto. Maar dit krijg je niet opgeraapt. Daar doe je duizend jaar over."

Vullen met papier

Van de zelfverklaarde zwerfafvalcoach hoeven de shooters en partypoppers niet helemaal uit het assortiment. Hij stelt voor de inhoud aan te passen. "Als we ze nou vullen met papier, dan hebben we evenveel plezier en is er eigenlijk niks aan de hand. Als papier in de buitenlucht wordt opengeschoten, ruimt de natuur dit wel op. Als er glimmende snippers in kunnen, moet er ook papier in de shooters en partypoppers kunnen."

Die plastic rommel buiten wegschieten, moeten we volgens Rövekamp echt niet willen. "De snippers komen in het water terecht of waaien mijlenver weg. Daar hebben we niks aan. Generaties na ons hebben hier nog last van."

Aanbieden petitie

Inmiddels hebben ruim tweeduizend mensen de petitie getekend. "Het gaat dus redelijk goed. Ik wil de petitie dit jaar bij de Tweede Kamer aanbieden."