PSV-fans hoeven niet meer te blauwbekken, verwarming Philips Stadion mag weer aan

EINDHOVEN - PSV-fans die de komende wedstrijd kaartjes hebben voor de tribunes Zuid en Oost in het Philips Stadion, hebben mazzel. Daar wordt dit weekend de verwarming weer ingeschakeld. Deze moest afgelopen december grotendeels worden uitgezet omdat hij niet veilig zou zijn.

PSV werkte al aan verbeteringen, maar die waren niet voldoende. Het lukte niet om de installatie in de winterstop in orde te krijgen. Dit weekend is het probleem in een deel van het stadion wél opgelost.

Nieuwe controle

Fans op de andere tribunes moeten nog even wachten. Hier moet nog aan de verwarming worden gewerkt. Volgende week is een nieuwe controle om te zien of deze dan ook weer aan mogen.