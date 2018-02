Armin van Buuren treedt op in Breda bij 538Koningsdag

BREDA - DJ Armin van Buuren treedt dit jaar op in Breda bij 538Koningsdag. Hij zei dit donderdagmiddag bij 'De Coen en Sander Show' op radiozender 538. Van Buuren is de eerste artiest van wie de naam bekendgemaakt is.

Voorgaande jaren traden meer dan 30 artiesten op het Chasséveld op, waaronder Tiësto, Hardwell, Dua Lipa, Chef'Special, Martin Garrix, André Hazes, Ali B., Miss Montreal en Kensington.

Er zijn 40.000 kaarten te koop, de verkoop start 23 maart.