Politie plaatst online advertenties voor nieuwe tips in zaak Hennie de Laat, waar was de auto?

TILBURG - Online advertenties moeten leiden tot nieuwe tips rondom de dood van Hennie de Laat. Waar was de grijsgroene Opel Corsa tussen zaterdag 23 december en dinsdag 26 december, de dag dat die gevonden werd? Wie zaten er in de auto? In de zoektocht naar antwoorden gaat de Tilburgse politie vrijdag op verschillende websites adverteren.

Volgens een politiewoordvoerder worden de advertenties alleen getoond aan mensen die vanuit Tilburg het internet opgaan. De banners worden via een veiling ingekocht, de hoogste bieder krijgt advertentieruimte op verschillende sites. "Het gaat om een geografische tag, in Eindhoven worden de advertenties bijvoorbeeld niet getoond."

Verdachte vrijgelaten

Er was al een verdachte, maar die is in december vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Hennie de Laat werd 23 december in de Hoogvensestraat in Tilburg gevonden, ze bleek om het leven te zijn gebracht. Haar auto werd enkele dagen later vijf kilometer verderop in de stad aangetroffen, bij de Bachlaan.

Na een eerdere oproep deze week, kwam één bruikbare tip binnen, aldus een woordvoerder.



De Brabantse politie zet de banners sinds het voorjaar van 2017 in, als proef. De banners kunnen worden aangeboden per stad, stadsdeel of wijk en zelfs op een specifiek postcode gebied. Dat maakt dit een geschikt middel om specifiek en doelgericht informatie te geven of te vergaren, aldus de politie.