It giet oan! Schaatsen op ondergelopen weilanden en baantjes kan zomaar volgende week

EINDHOVEN - De kou komt onze kant op. Goed nieuws voor schaatsliefhebbers in onze provincie. Op ondergelopen weilanden en baantjes zouden we volgens Moniek Wulms van MeteoGroup woensdag of donderdag zomaar de ijzers onder kunnen binden. In de nacht van maandag op dinsdag kan het namelijk vijf graden gaan vriezen.

En dat geldt ook voor de twee nachten die daarop volgen. De kou begint in de nacht van zondag op maandag op gang te komen, maar dan is het nog bewolkt. En die bewolking zorgt volgens Wulms voor een soort ‘isolerende deken’.

De komst van de kou heeft alles te maken met het draaien van de wind. Deze komt nu nog uit het noordwesten, maar geleidelijk krijgen we te maken met een noordoosten wind. En die brengt de kou onze kant op.





Koude carnaval?

Of de kou aanhoudt tot en met carnaval kan Wulms nog niet zeggen. Door plots winterweer raken de weermodellen volgens haar wat van slag. “Sommige modellen laten de kou aanhouden. En andere modellen gaan weer uit van een temperatuur van een graad of vijf boven nul met carnaval. Heel lastig dus”, zegt Wulms.

Maar ach, qua carnavalsoutfit: “Vier je op straat carnaval dan kan een dik koeienpak zowel bij vijf graden onder als boven nul natuurlijk prima”, adviseert Wulms.