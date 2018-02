Lekker eten ondanks een maagverkleining? Nicole schreef kookboek vol aanraders

NUENEN - Kun je na een maagverkleining nog lekker eten? Als het aan Nicole Raymakers uit Nuenen ligt wél. Zij kreeg zo'n 'gastric bypass' en schreef op basis van haar ervaringen een kookboek voor lotgenoten. "Gezond én lekker."

"Ik woog anderhalf jaar geleden 170 kilo", vertelt Raymakers. "Dat is niet gezond, met zo'n gewicht word je niet oud,. Ik heb geprobeerd te lijnen, maar dan was ik jaren bezig geweest om op een gezond gewicht uit te komen. Daarom heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gekozen voor een gastric bypass."

Ze vond het wel spannend. "Maar waar ik vooral angstig voor was, was dat ik daarna nooit meer lekker zou kunnen eten. Daar hou ik heel erg van. Ik ben echt een keukenprinses, ik kook heel graag. En ik was echt een 'volume-eter'.

Niet te temmen

Sinds ze de gastric bypass onderging, zit ze snel vol, maar de keukenprinses in haar was niet te temmen. Ze begon te experimenteren. "Ik zette mijn probeersels op Facebook en bekeek hoe mensen daarop reageerden. Ik kreeg er hele leuke reacties. op. Mensen wilden weten wat er in het eten zit en ik kreeg verzoeken om de recepten eens op te schrijven." De vraag of ze ook een kookboek had, bracht haar op een idee. "Waarom ook niet? dat gaan we doen!"

Ze schakelde hierbij de hulp in van het Máxima Medisch Centrum, waar ze geopereerd was. "Ik vroeg de mensen die daar werken of zij mijn recepten eens wilden doornemen, ik ben tenslotte geen diëtiste. Zij vonden het geweldig en hebben alle medewerking verleend. "

Minder suiker en vet

Het eten uit het kookboek 'Mateloos genieten' van Raymakers bevat weinig suiker en vet. "Dat kan ik namelijk heel moeilijk verdragen", legt de Nuenense uit. "Er zitten vooral veel eiwitten in. Daar wordt echt op gehamerd in het ziekenhuis, dat je veel eiwitten moet eten. Mensen die een maagverkleining ondergaan, verliezen namelijk een stukje spiermassa vanwege het snelle afvallen. En eiwitten geven snel een vol gevoel. Ik heb ontdekt dat er in veel producten eiwitten zitten waarvan je niet op de hoogte bent. Zoals een hamburger van bruine bonen. Ook in havermout zitten veel eiwitten."

Een aanrader zijn Raymakers' cakejes zonder suiker en vet. "Die zijn gezoet met appelmoes en gemaakt met amandelmeel - dat bevat ook eiwitten - en havermout. Gezond, lekker en met langzame koolhydraten. Dat is ook een voordeel."