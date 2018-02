Carnavalshit over handtastelijke burgemeester: 'Huisman, je zit nu lekker thuis man'

In de clip gaat men los met baco in de hand (Foto: YouTube).

OOSTERHOUT - De vraag was niet of hij er zou komen, maar wanneer. Een groep Oosterhouters heeft een carnavalsplaat gemaakt over de opgestapte Oosterhoutse burgemeester Huisman. 'Huisman, je zit nu lekker thuis man', zo luidt het refrein.

“Zit de baco in de man, grijpt Huisman waar hij kan.” In het carnavalslied, dat vrijdagochtend op YouTube verscheen, wordt de opgestapte burgemeester flink op de hak genomen. "Hij heeft het er zelf naar gemaakt. Als je aan vrouwen zit en drinkt, moet je dit ook als een man kunnen incasseren", vertelt Pim Haarbosch (30) uit Oosterhout. Samen met Peter Krielaard maakte hij het nummer onder de naam 2P's.



Het nummer was snel geboren. "Na een paar biertjes, had ik de tekst binnen twee uur klaar. Het begon als een lolletje. Ik had niet verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen", vervolgt Haarbosch. Hij hoopt dat de burgemeester er ook de grap van inziet. "Ik vrees dat hij er niet om kan lachen."



Optredens zijn nog niet aangevraagd. Toch hoopt Haarbosch daar wel op. "Het begint al te kriebelen. Het zou erg leuk zijn om met dit nummer de kroegen in te gaan."

Burgemeester Stefan Huisman van Oosterhout wordt door vijf vrouwen beschuldigd van seksuele misdragingen. Hij stapte vorige week op vanwege grensoverschrijdend gedrag tijdens een personeelsborrel in december. Daar had hij bovendien teveel gedronken, terwijl hij piketdienst had. Marcel Fränzel volgt hem tijdelijk op, tot de gemeenteraadsverkiezingen.









Grappen

Ook met 'tonpraoten' in Oosterhout is Huisman onderwerp van vele sauwels. Daarnaast wordt op Twitter flink de draak gestoken met Huisman.