'Knallen en geschreeuw' gehoord, politie tast in duister

LUYKSGESTEL - Ze zijn een mysterie, de harde knallen die donderdagavond in Luyksgestel zijn gehoord. Agenten kregen een melding dat daar mogelijk geschoten is. Maar een buurtonderzoek van de politie heeft niks opgeleverd. "Het blijft voor ons onduidelijk wat er precies is gebeurd en waar de knallen vandaan kwamen", zegt een woordvoerder.

De twee knallen werden rond zeven uur gehoord. Er zou ook geschreeuwd zijn door iemand met een Belgisch accent en iemand zou richting de Dorpsstraat zijn gerend. "Voor ons staat vast dat er iets is voorgevallen", aldus de politiewoordvoerder, maar wat, dat is nog altijd een raadsel.

De politie heeft geen hulzen of ander bewijs voor een schietpartij gevonden. Ook is er geen slachtoffer bekend. De politie vraagt aan getuigen om zich te melden.