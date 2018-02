Zaak Laurentius: Walter Vermeulen verzet zich tegen celstraf

DEN BOSCH - Er komt een hoger beroep in de Laurentiuszaak. Verdachte Walter Vermeulen heeft zich donderdag meteen gemeld bij het gerechtshof.

Hij is het niet eens met de gevangenisstraf van 2,5 jaar die is opgelegd door de rechtbank in Den Bosch. Ook zijn er inhoudelijke bezwaren tegen de uitspraak.



Oplichting

Volgens zijn advocaat Ronald Drenth gaat het om de motivatie rond de oplichtingszaak. "De rechtbank heeft ten onrechte in drie gevallen oplichting bewezen geacht. De reden op basis waarvan ze tot vrijspraak van oplichting bij project Sint Maartensdijk kwamen, geldt evenzeer voor de andere projecten".



Daarmee doelt Drenth op de vier bouwprojecten die de kern vormen van de aanklacht van het OM, eentje in Breda (Brouwhof/Driehoefijzers) en drie in Zeeland. De rechtbank vindt dat er in de (Zeeuwse) 'zaak Sint Maartensdijk' te weinig bewijs is voor gesjoemel met geld. In dat specifieke geval was er volgens de rechtbank geen 'onverklaarbare waardesprong' in het project. De verdachten en hun ondernemingen hebben hier gewoon werkzaamheden verricht en daar stonden vergoedingen tegenover.

Celstraf

Met de stap voorkomt Vermeulen ook dat hij al gauw de cel in moet. Als hij geen hoger beroep had ingesteld was de celstraf over twee weken defintief geworden en zou hij zich dus moeten gaan melden aan de gevangenispoort.



De kans bestaat dat er nog meer rechtszaken komen. Met het vonnis van donderdag in de hand hebben benadeelde partijen extra 'munitie' voor een schadeclaim. Woningcorporatie Laurentius zegt bezig te zijn met het bestuderen van het vonnis en beraadt zich op verdere stappen.



Het is nog niet bekend of ook Wim Snoeren, de andere verdachte, in hoger beroep gaat. Bij het gerechtshof heeft alleen Walter Vermeulen zich tot op heden gemeld. Snoeren heeft nog twee weken de tijd.