Veel steun voor Linda na wanhoopskreet richting Jumbo, 'Ik moet achter de kassa, dat kan ik niet'

VLIJMEN - Linda van Malten werkt al zestien jaar bij de Jumbo in Vlijmen, maar is bang dat ze wordt weggestuurd. Reden: ze wil geen kassadiensten draaien en dat moet sinds kort wel. Ze heeft heel veel moeite met het hoofdrekenen, dus het lukt gewoon niet. Om te voorkomen dat ze weg moet, diende ze online een klacht in bij Jumbo. Die werd massaal opgepikt op sociale media.

‘Vroeger had ik al moeite met rekenen, en nu nog steeds. Ik heb het geprobeerd achter de kassa, maar dat lukt gewoon niet’, zegt Linda in haar oproep. Zestien jaar lang was het geen probleem dat ze om die reden geen kassadiensten wil draaien. Ze stond naar eigen zeggen met veel plezier op de versafdeling. Sterker nog: 'haar' broodafdeling won in 2016 de Gouden Jumbo.

Maar sinds een paar maanden heeft de vestiging een nieuwe eigenaar. En die wil per se dat Linda kassadiensten draait. Als dat niet lukt, dan wordt er voor haar naar een nieuwe werkplek gezocht, zo schrijft ze. Een ramp, want Linda wil helemaal niet weg. ‘Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en er zijn genoeg collega's die wel achter de kassa willen’.

Haar oproep ging niet onopgemerkt voorbij. Hartverscheurend verhaal van Jumbo-medewerkster die écht niet achter de kassa wil zitten’, zo schreef journalist Mark Traa. De reacties stroomden binnen. Ook Paul de Leeuw leeft inmiddels met Linda mee, zo valt te lezen op Twitter: 'Dit is toch gewoon oplosbaar Jumbo! Kom op!'

Jumbo zegt in een schriftelijke reactie dat het verhaal van Linda serieus wordt genomen, maar toezeggingen worden niet gedaan: 'Wij vinden het erg vervelend dat mevrouw van Malten met dit gevoel rondloopt. De filiaalmanager zal spoedig samen met haar kijken naar een oplossing. Dat is iets tussen werkgever en werknemer'.