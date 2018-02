Kikkers in Oeteldonk niet gewenst, 240 euro boete voor eigenaar carnavalswinkel

DEN BOSCH - Dan heb je een carnavalswinkel in Den Bosch en dan wil je wat Oeteldonkse sfeer maken door kikkers in twee bloembakken voor je deur te zetten. Leuk toch? Daar denken stadswachters in Oeteldonk anders over. De eigenaresse van een carnavalswinkel kreeg er een flinke boete voor gepresenteerd. Of ze even 240 euro wilde neertellen...

Het gaat Astrid Hoofs van de gelijknamige carnavalswinkel in Den Bosch allemaal een 'stapje te ver'. Dat maakt ze vrijdag duidelijk in het programma Brabants Bont van Omroep Brabant. "Als carnavalswinkel mag ik toch wel iets van een Oetel buiten zetten", vraagt ze zich af. Behalve de kikkers in de bloembakken, hing Hoofs ook twee kikkers aan twee vlaggen aan de gevel van haar zaak. Ook niet gewenst, zo bleek toen de stadswachten donderdag langs haar winkel liepen.









Ze moest de kikkers binnenhalen, legt Hoofs uit. “Dat was noodzakelijk.” Op de vraag 'waarom' kreeg ze niet echt een antwoord. “Regel is regel. Je mag je gevel niet versieren”, kreeg ze te horen. Maar volgens Hoofs doet ze helemaal niks verkeerd. De bloembakken en vlaggen zijn volgens haar toegestaan.

Kikkers staan er nog

Een telefoontje naar de gemeente leverde niet meer duidelijkheid op. Stuur maar een mail, was het antwoord. Maar daar is zo kort voor carnaval wat betreft Hoofs geen tijd meer voor. De kikkers uit de bloembakken halen en bloemetjes terugzetten, kan ze echter niet over haar hart verkrijgen. Zo kort voor carnaval. En dus staan de kikkers er vrijdag nog.

Het was donderdag overigens niet voor het eerst dat Hoofs te maken kreeg met stadstoezicht. Vorige week gaven stadswachten haar al een waarschuwing. Wat was er loos? Ze had als versiering een soort constructie van kikkers aan de gevel van haar winkel gehangen. Twee trossen kikkers als het ware. Na een gesprek met de wethouder besloot ze deze versiering weg te halen. Maar daarvoor in de plaats kwamen dus de bloembakken met kikkers en de kikkers aan de vlaggen. En die staan er ook na de boete van donderdag nog steeds.

Boete: 240 euro

De boete bedraagt 240 euro. In eerste instantie voor de kikker-constructie waar Hoofs vorige week een waarschuwing voor kreeg, legt ze uit. Ze vreest dan ook nog een boete te krijgen voor de kikkers in de bloembakken en de kikkers aan de vlaggen.

En de reactie van de gemeente? Die hebben ook op onze vragen over het waarom van de boete nog niet gereageerd.