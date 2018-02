PSV 'met iedereen aan boord' tegen PEC, alleen Romero ontbreekt nog

EINDHOVEN - Na drie uitwedstrijden tegen Heracles, Twente en in de beker tegen Feyenoord speelt PSV zaterdagavond eindelijk weer eens thuis.

"Drie uitwedstrijden, dat is pittig om mee te beginnen. Het is voor mij, maar ook zeker voor de spelers, heerlijk om weer in een vol Phillips Stadion te spelen. Daar kijken we zeker naar uit."

Tegenstander PEC mist tegen PSV sterkhouders als Boer, Van Polen, Saymak en Thomas. PSV stelt daar een vrijwel fitte selectie tegenover. "In deze fase is het natuurlijk wel fijn dat we iedereen aan boord hebben."

Nog geen Romero

Alleen Maximiliano Romero ontbreekt nog. De PSV-fans wachten vol spanning op zijn debuut, maar dat gaat nog even duren. "Het gaat langzaam wel de goede richting op", zegt Cocu. De Argentijn traint nog steeds apart vanwege een lichte blessure en Cocu betwijfelt of hij volgende week al in het eerste kan spelen. Wellicht gaat hij eerst ritme opdoen bij Jong PSV.

Tegen Heracles en Twente speelde PSV vrij behoudend. Tegen Feyenoord was het spel iets aanvallender en Cocu blijft erbij dat PSV best aanvallend kan spelen. "Volgens mij laten we al heel lange tijd zien dat we zeker in eigen huis goede resultaten halen, maar ook met aanvallend voetbal. De manier waarop we thuis spelen, in ieder geval de intentie van de ploeg, is aanvallend. Daar komt geen verandering in."





Niet eens met Brands

Cocu vertelde ook nog dat hij niet meer met Brands heeft gesproken over het al dan niet halen van een linksback. Brands vindt dat PSV goed gehandeld heeft. Maar Cocu was het daar niet mee eens. Voor de wedstrijd tegen Feyenoord zei hij dat PSV iets 'niet goed gedaan' heeft op de transfermarkt. "Volgens mij ben ik duidelijk geweest in hoe ik het geformuleerd heb. Daar verandert niks aan.