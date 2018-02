Grote stalbrand in Hapert, rook in de verte te zien

De machines in de stal gingen in rook op. (Foto: Rico Vogels)

HAPERT - In een stal aan de Dalweg in Hapert is vrijdagmiddag rond drie uur brand uitgebroken. De brandweer had het over een 'zeer grote brand'. In de stal waren geen dieren aanwezig. Rond kwart over vijf werd het sein brand meester gegeven.

Er werden twee blusvoertuigen, een hoogwerker, drie watertankvoertuigen ingezet om de brand te blussen. Volgens de brandweer gaat het om een stal waar machines in stonden opgeslagen. Hoeveel schade er is aangericht, is nog niet duidelijk.

Veel rook

De rook was in de wijde omtrek van Hapert te zien.