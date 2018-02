Van Afghaanse vlag tot een natte parkeerplaats, een kijkje achter de schermen bij WK veldrijden

VALKENBURG - Mathieu van der Poel is de absolute topfavoriet om zondag wereldkampioen veldrijden te worden. Een dag eerder komen de vrouwen in actie. Vrijdagmiddag was de persconferentie. Wat gebeurt er allemaal op de dag voor de start van het WK? Omroep Brabant-verslaggever Florian van Velthoven geeft een kijkje achter de schermen.







Parkeerplaatsen

De journalisten hebben normaal gesproken een grote parkeerplaats waar alle auto's geparkeerd kunnen worden. Nu, door de hevige regenval, is het net even iets anders. "Het terrein is zo drassig dat de auto's er in wegzakken. Je komt niet meer weg. Als je hier met de auto gaat staan, sta je volledig vast. Alleen met vierwielaandrijving kom je nog weg."