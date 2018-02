Kandidaat-raadsleden PVV stappen boos uit talentenklas: 'Het is een bij elkaar geraapt zooitje'

DEN BOSCH - Een week voordat de kandidatenlijst van de PVV Den Bosch bekend zou worden, stapten drie van de zes kandidaten op. Het is ‘een bij elkaar geraapt zooitje’ waar de drie totaal niet achter staan. Want wat doet een Rotterdamse op plek twee? John, Wim en Nicky doen aan Omroep Brabant hun verhaal over het ‘kiezersbedrog’ van de PVV.

Ze waren er vanaf maart al bij: Wim Tiebosch, Nicky Tiebosch en John Theunissen. Zij zouden het volk gaan vertegenwoordigen, de PVV-kiezers een stem geven. Eindelijk konden ze in de gemeenteraad mee gaan doen met hún partij.

Elke maand werkten ze daar hard voor door huiswerk te maken, raadsvergaderingen na te bootsen en iedere cursus over de Islam bij te wonen. Maar als eind december de PVV-leiding iedereen een plekje geeft, snappen de drie er helemaal niets meer van.

'Ze appte dat ze geen affiniteit had met Den Bosch'

Laura Mostert (online beter bekend als Laura Wolff) en Eric Esser staan op plek drie en vier. Vreemd, vinden de mannen, aangezien ze kort daarvoor een whatsappje van Laura krijgen waarin is te lezen dat ze geen affiniteit heeft met Den Bosch. Ze komt immers uit Rotterdam. Ze wil niet meer meedoen en dreigt op te stappen.

Daarnaast zijn de twee pas in de laatste twee maanden bij de klas toegevoegd, zo leggen de drie mannen uit. Wim: “En nooit was er huiswerk gemaakt. Eric vroeg ons zelfs altijd of we het huiswerk voor hem wilde kopiëren. En als er vragen kwamen vanuit ons over Den Bosch? Dan kwam er nooit een antwoord.”

'PVV gaat niet akkoord met andere kieslijst'

Wim, Nicky en John besluiten samen aan te geven dat ze zo niet akkoord gaan. Ze willen de lijst democratisch opstellen. In een crisisoverleg volgt een stemronde, waarna Laura en Eric op plek vijf en zes belanden. De PVV-leiding gaat alsnog niet akkoord, horen ze later aan de telefoon.

Conclusie: een week voordat de kandidatenlijst van de PVV de wereld in zou gaan, is de helft opgestapt. Een klap voor de partij, zo zegt John. “Ze moesten in allerijl de lijst gaan opvullen. En dat zie je er nu wel aan af.”

'Een bij elkaar geraapt zooitje'

Het is een bij elkaar geraapt zooitje, geven de drie eensgezind aan. En dat is waarom ze nu hun verhaal doen. Nicky: “Dit is kiezersbedrog. Wij waren al de enige Bosschenaren uit de klas. Nu staat er geen één echte Bosschenaar meer op. Laat staan dat ze iets weten over de stad.”

Wim: “Ik ging er altijd vanuit dat de PVV drie of vier zetels zou krijgen. Maar ik zou compleet voor schut hebben gestaan met deze mensen op de lijst. De mensen in Den Bosch verdienen dit niet.”

De vervangende kandidaten, Lambert van Griensven, Rien Teulings en Willem Bakker, zijn compleet onbekend voor de drie heren. “Lambert hebben we één keer gezien in de klas. Hij gaf aan geen tijd te hebben om in de raad te gaan. Rien heeft geen één les meegedaan. Willem komt uit Waalwijk en daarvan hebben we vernomen dat hij nooit zal verhuizen.”

De-islamisering staat op één

De vraag is waarom er niet geluisterd werd naar de drie. Waarom er niet democratisch werd bepaald wie op welke plek kwam te staan. Misschien waren de drie mannen samen te sterk? Misschien voelden ze te weinig voor de de-islamisering? John: “Dat zou kunnen ja. Maar Den Bosch is meer dan alleen de problemen met de Islam. Wij wilden het ook hebben over het parkeerbeleid, over de zorg. Maar voor de PVV was dat niet belangrijk genoeg. De Islam, dat moest en zou op nummer één."

Alexander van Hattem, lijsttrekker van de PVV in Den Bosch zegt niet te reageren op de uitlatingen van de drie. Hij vindt dat wat in de klas is gebeurd een privé-aangelegenheid. Wel zegt Van Hattem achter al zijn kandidaat-raadsleden te staan. "Het zijn allemaal goede leden met een Bosch PVV-geluid."