Nieuwe spitsen van NAC kunnen spelen tegen Ajax

BREDA - De twee nieuwe aanvallers van NAC Breda zijn zondag in principe inzetbaar tegen Ajax. Trainer Stijn Vreven zegt dat Mitchell te Vrede en Sadiq Umar nog geen basisplaats krijgen, maar wel als invaller kunnen fungeren. NAC gaat in Amsterdam op zoek naar eerherstel. In Breda verloor de ploeg eerder dit seizoen met 8-0 van Ajax.

En van de conclusies van de tegenvallende prestaties van NAC tijdens de eerste seizoenshelft was dat het de Bredase ploeg voorin aan stootkracht ontbrak. NAC besloot daarop om de spitsen Mitchell te Vrede en Sadiq Umar naar Breda te halen. Beide aanvallers zijn nog niet helemaal wedstrijdfit, maar zondag tegen Ajax wel inzetbaar.



'Geen excuus, ze zijn inzetbaar'

"Ze hebben lang niet gespeeld", zegt NAC-coach Stijn Vreven. "Ze hebben dus nog wel een aantal trainingen nodig. Maar ze zijn inzetbaar en kunnen in principe hun eerste minuten pakken. Je hoeft ook niet altijd helemaal wedstrijdfit te zijn om een uur volle bak te spelen. Er is geen excuus, ze zijn inzetbaar."

'Ik voel geen druk om goals te maken'

De kans dat Te Vrede speelminuten gaat maken, is groter dan bij Umar. Hoewel de werkvergunning van de Nigeriaan binnen is, heeft die een wat grotere trainingsachterstand. "Ik ben fit", zegt Mitchell te Vrede. "Dus als het aan mij ligt, speel ik. Ik denk dat het team wel iemand kan gebruiken die een bal kan vasthouden. En ik denk dat ik dat kan."



De opdracht is natuurlijk ruimer voor Te Vrede. Van hem worden vooral doelpunten verwacht. "NAC is een goed voetballend team, maar er moeten wel goals in. Ik word afgerekend op mijn goals, maar voel geen druk. Het is nu aan mij om te laten zien dat er goals inzitten."

Twee spitsen?

Het is nog niet duidelijk of NAC ook anders gaat spelen als beide spitsen topfit zijn. Bijvoorbeeld in plaats van met drie aanvallers, met twee. "We hebben nu veel meer variatie", zegt coach Stijn Vreven. "We kunnen wedstrijdgerelateerd ingrijpen. Er zijn voor een coach meer wisselmogelijkheden en die zal ik indien nodig toepassen."