Oranje leeuwinnen voetballen voor het eerst in Philips Stadion

Het damesteam van Oranje speelt in april in Eindhoven. (Foto: ANP)

EINDHOVEN - De Nederlandse voetbalvrouwen spelen hun volgende kwalificatie-interland, op vrijdag 6 april tegen Noord-Ierland, in het Philips-stadion van PSV.

Niet eerder speelde de Europees kampioen in eigen land in een dergelijk groot stadion. De capaciteit in Eindhoven bedraagt 35.000 toeschouwers.

Het is de vierde wedstrijd van Oranje in de kwalificatie voor het WK van 2019 in Frankrijk. Nederland deelt vooralsnog de eerste plaats met Ierland. Noorwegen volgt op een punt. Noord-Ierland en Slowakije zijn al achterop geraakt.