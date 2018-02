Van der Poel is zondag dé topfavoriet, maar raakt niet onder de indruk: 'Ik ben het gewend'

VALKENBURG - Zondag moet het gebeuren voor Mathieu van der Poel. De veldrijder uit Hoogerheide heerste al het gehele seizoen, maar de veelvraat aast op de wereldtitel. Iedereen ziet Van der Poel als dé topfavoriet, maar van die status wordt hij niet warm of koud. “Ik ben het inmiddels gewend om de favoriet te zijn.”

Van der Poel verkende met zijn teamgenoten het parcours. Het rondje rondom de Cauberg is technisch en erg uitdagend.“ Het is een ontzettend lastig parcours. Maar dat weet je als je op de flanken van de Cauberg rijdt”, zegt de wereldkampioen van 2015.







'De sterkste gaat winnen'

Het selectieve parcours zorgt er wel voor dat de sterkste naar alle waarschijnlijkheid gaat winnen. Toch durft Van der Poel niet te zeggen of hij dat is tijdens de wedstrijd. “Tot nu toe ben ik de sterkste, maar zondag start iedereen weer vanaf nul. Het is niet zo dat je als het hele seizoen de beste bent, dat het tijdens het WK ook zo is.”







De Nederlandse kopman verwacht dan ook een man-tegen-man gevecht. “Ik denk dat het al heel snel ieder voor zich wordt. Het is van belang dat je je eigen tempo gaat rijden.”



'Ben gewend aan de favorietenrol'

Ondanks de bescheiden woorden van Van der Poel, geldt hij wel als de topfavoriet. Maar die favorietenstatus is hij al gewend. “Sinds ik ben begonnen met crossen, wordt mij al verteld dat ik de favoriet ben. Ik ben er mee opgegroeid. Het zal mij niet meer extra druk bezorgen.”