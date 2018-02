FC Den Bosch pakt vol zelfvertrouwen de 3-2 winst tegen sterk Telstar

Telstar-spits Andrija Novakovich gaat in het strafschopgebied over de knie bij Sam Kersten. (Foto: Orange Pictures)

DEN BOSCH - FC Den Bosch heeft vrijdagavond in stadion De Vliert een sterk Telstar opzij gezet. Hoewel de club uit Velsen na een rode kaart het laatste half uur met tien man op het veld stond, was de zege van de Bosschenaren over de hele wedstrijd gezien meer dan terecht.

De 'Witte Leeuwen' uit Noord-Holland waren bezig met een goede serie en stonden vierde op de ranglijst. Maar FC Den Bosch-spits Dennis Kaars was ervan overtuigd dat zijn ploeg de de volle winst zou binnenhalen. Zijn voorspelling kwam uit. FC Den Bosch speelde met veel zelfvertrouwen en legde een goede partij op de mat. "Dat komt voort uit het positieve spel van de laatste weken", aldus Kaars. " “De resultaten waren niet super, maar we voetbalden over het algemeen wél goed."

Vooruitziende blik

Hoewel de midvoor zelf al een tijdje droog stond, kondigde Kaars voor de wedstrijd tegen Telstar aan dat hij zijn goaltje echt wel mee zou pikken. En daarmee lijkt hij te beschikken over een vooruitziende blik. De spits van FC Den Bosch maakte na ruim een uur spelen de derde en winnende treffer.

Veerkracht

De winst voor FC Den Bosch leek ver uit zicht toen Telstar-spits Andrija bij Sam Kersten in de elfde minuut over de knie ging. Melvin Platje scoorde uit de toegekende penalty, hoewel keeper Kees Heemskerk naar de goede hoek ging. Nog geen drie minuten later toonden de Bosschenaren hun veerkracht. Niek Vossebelt kopte raak uit een voorzet van Danny Verbeek.

Vlak na rust kwam Telstar weer langszij dankzij Jerdy Schouten, maar daarmee was het evenwicht in het veld niet terug. Donny van Iperen kreeg al snel een tweede gele kaart en rood waarna Telstar met tien kwam te spelen. Amper een minuut later deelde Dennis Kaars de genadeklap uit.

Tij gekeerd

FC Den Bosch wist de laatste zes wedstrijden niet te winnen, Telstar bleef in dezelfde reeks ongeslagen. De Bosschenaren hebben nu het tij gekeerd, zo lijkt het. Ondanks de moeilijke financiële positie van de club en problemen met supporters, straalt de coach Wil Boessen rust uit en dat heeft een positieve weerslag op zijn spelers. De club ontvangt volgende wedstrijd FC Eindhoven dat streekgenoot RKC Waalwijk met 3-1 te machtig was.