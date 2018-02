FC Eindhoven haakt weer aan in de race naar playoffs: 3-1 winst op RKC Waalwijk

EINDHOVEN - FC Eindhoven sluit weer aan bij het peloton clubs dat probeert een plek in de playoffs te behalen. Met een sterk optreden schoven de Eindhovenaren laagvlieger RKC uit Waalwijk aan de kant met 3-1.

Vorige week verloor FC Eindhoven nog onder toeziend oog van coach Nascimento met 4-1 van Jong PSV. Tot overmaat van ramp werd de debuterende oefenmeester ook nog eens naar de tribune gestuurd. Nascimento kreeg hiervoor een berisping van de KNVB en mocht tegen RKC gewoon langs de lijn coachen.

Aanvalskoppel

Met een terechte zege op de Waalwijkse club poetste hij met zijn ploeg die valse start weg. Vooral met dank aan het sterke aanvalskoppel Mart Lieder en Elton Kabangu. Zij stonden met zijn tweeën aan de basis van de overwinning.

Binnen het kwartier maakte Lieder zijn eerste treffer op aangeven van Kabangu. Dat opzetje werd in de 37ste minuut nog eens herhaald. Lieder komt daarmee op een totaal van twintig treffers, terwijl Kabangu drie assists bij mocht schrijven. Want ook Jellert van Landschoot profiteerde van zijn prima voorbereidende werk en tekende vlak voor rust voor de derde treffer van de avond.

Verpieteren,

De eindstand stond al tijdens de rust op het scorebord: 3-1. Namens RKC zorgde Dylan Seys in de 35ste minuut met enig geluk voor de eretreffer. Hij mocht van elf meter aanleggen nadat Doriano Kortstam de bal ongelukkig tegen zijn hand kreeg. Uit de rebound wist Seys de bal alsnog tegen het net te werken. Verder dan dat kwam de club uit Waalwijk niet.



RKC dreigt nu onderin de Jupiler League wat te verpieteren. Terwijl met de komst van trainer Hans de Koning juist de wens werd onderstreept om een plek in de nacompetitie te veroveren. De ervaren coach die in januari Peter van de Berg opvolgde, is iemand die alles weet van de Jupiler League. Maar het zal gezien het huidige spel, nog enige tijd vergen voordat de resultaten dit seizoen volgen.