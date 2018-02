Opa en oma laten illegale boomhut toch niet zomaar slopen door gemeente Goirle

RIEL - Het plan was om de boomhut af te breken, maar na een dagje volop aandacht en verontwaardiging van anderen beginnen ze er toch anders over te denken. Will en Annelies Verheijen leggen zich nog niet neer bij het besluit van de gemeente Goirle, dat een boomhut en kabelbaan op hun eigen stuk grond in een bos bij Riel gesloopt worden.

Het flinke bouwwerk staat er sinds 2015. Will maakte het voor zijn kleinzoon Luuk en kleindochter Myrthe. “Het is een hele zware tegenvaller. Vooral omdat het de kleinkinderen betreft, daar moeten ze eigenlijk niet aan komen”, vertelt de opa. “Wat bezielt die mensen om het speelplezier van kinderen te bederven?”





Volgens de gemeente zijn de boomhut en kabelbaan een illegaal bouwwerk. Goirle wil dat niet hebben in het bosgebied. Will en Annelies hebben er ook geen vergunning voor aangevraagd. Ze hebben hier ‘nooit aan gedacht’, omdat de hut op hun eigen grond staat.

Van uitstel naar afstel?

Volgens Annelies moet het bouwwerk op 5 maart weg zijn. “We gaan om uitstel vragen. Dat is nog maar een maand en er moet best wel wat opgeruimd worden. We werken nog gewoon, dus we moeten alles in het weekend doen. En nu zit er ook nog carnaval tussen, dus je houdt weinig zaterdagen over.”

LEES OOK: ‘Illegale boomhut’ van Luuk (5) en Myrthe (8) moet tegen de grond: ‘Te triest voor woorden’

Maar eigenlijk hoopt het echtpaar dat van uitstel afstel komt. “Er willen allemaal media en cameraploegen langskomen. Er komt dus volop publiciteit. Misschien moeten we toch nog maar een brief naar de burgemeester en wethouders sturen. Hopelijk gaan ze er nog anders over denken.”

Het stel overweegt dus bezwaar aan te gaan tekenen tegen het besluit. In eerste instantie waren ze van plan zich er bij neer te leggen. “Maar je merkt dat er toch wel veel verontwaardiging en aandacht voor is.”