Volg je hart en jaag je dromen na! De bandleden van Psy-So deden het

EINDHOVEN - Volg je hart! Jaag je dromen na! Het is ons allemaal wel eens gezegd. Helaas zijn deze clichés net zo waar als: makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weten de bandleden van Psyso ook. Twee van hen zaten op de universiteit, hadden het daar niet naar hun zin en kozen uiteindelijk voor de MBO-opleiding Rock City Institute in Eindhoven.

Niet voor het hoogst haalbare gaan, is maatschappelijk nog niet helemaal geaccepteerd. Toch besloot drummer Thomas van Herel (21) zijn studie kunstmatige intelligentie te laten voor wat het was en zijn hart te volgen. Het bijzondere is dat hij dat samen deed met zijn beste vriend en zanger Joost Boogmans, die zijn studie psychologie links liet liggen. Ze hebben nu een vierkoppige band en ze wonen met zijn allen in één huis in Tilburg.



Stabiliteit

“Zou je dat nou wel doen, vroegen mijn ouders zich af,” aldus Thomas. “Maar ik heb er goed over nagedacht. Iedereen wil altijd maar zekerheid en stabiliteit. En ja, als je de universiteit doet, weet je uiteindelijk dat je geld gaat verdienen maar of je ook echt van het leven gaat genieten?”



Zanger Joost Boogmans had ook veel mensen in zijn omgeving die raar opkeken toen hij voor het MBO koos. “Mijn ouders vonden het niet chill. Ik heb altijd gezegd dat ik plastisch chirurg werd en daarna psycholoog. Maar dat is het dus niet geworden.”



Rockcity

Ze hadden natuurlijk ook nog naar het conservatorium kunnen gaan of voor de Rockacademie in Tilburg. “Rockcity was de plek waar we het meeste vrij konden zijn,” aldus Joost. “We zijn hier veel bezig met repeteren en alles rond de band. We hebben ook expres niet voor het conservatorium gekozen, omdat je daar veel theoretische zaken over je instrument leert.”



“Ik denk dat mensen vaak uit trots handelen,” vertelt Joost Pieters, docent van het Rock City Institute. “Ze willen zo hoog mogelijk maatschappelijk preseteren, maar het is maar de vraag of je daar het gelukkigst van wordt.”