Lieke (29) zat vier dagen lang in een auto, dus nu mag ze hem houden

TILBURG - Lieke Anna Haertjens (29) zat vier dagen lang onafgebroken in een auto en mag zich daarom officieel de winnaar noemen van de actie ‘Blijf Erin en Win’ van Radio 538. Ze wint daarmee een gloednieuwe auto, hetzelfde model als waar ze bijna honderd uur in doorbracht.

De Tilburgse fotografe ziet er nog bijzonder fris uit voor iemand die vier dagen in een auto heeft gezeten. ‘Oh my god, oh my god’, is alles wat ze kan uitbrengen als het er eindelijk opzit en duidelijk is dat ze de winnaar is van de actie. Toch had ze bijna opgegeven op de laatste dag.

Lieke stapte maandag samen met drie onbekenden in een Dacia Duster. De vier deelnemers van het ludieke spel werden constant gevolgd door camera’s en mochten alleen af en toe de auto uit voor een plaspauze.

Uitdaging

“Het was echt een uitdaging. Dit ging niet alleen om het winnen van een auto maar ook om mezelf tegenkomen. Ook als ik de auto niet had gewonnen, had ik dat toch bereikt.”

Wat ze als eerste gaat doen na vier dagen zitten? “Even lekker rondlopen en op een fatsoenlijke wc zitten.” Lieke mag nu naar huis rijden in een de auto met een waarde van tussen de 20.000 en 25.000 euro.