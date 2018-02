Marc-Marie Huijbregts luidt 2018 uit en doet oudejaarsconference op tv: 'Super spannend'

TILBURG - Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar Marc-Marie Huijbregts is nu al bezig met oud en nieuw. Hij doet eind 2018 voor het eerst de oudejaarsconference op televisie voor BNNVARA. De cabaretier, presentator en acteur doet dit vanuit de Schouwburg in Tilburg.

De show heet Onderweg naar Morgen en wordt 31 december live uitgezonden. "Ik zeg eigenlijk altijd nee tegen dit soort dingen. Ik word dan gevraagd en als ik nee zeg, ben ik toch gevraagd. Hartstikke leuk. Maar toen dacht ik: ik kan het ook gewoon eens een keer doen”, vertelde hij bij De Wereld Draait Door, waar hij het nieuws bekendmaakte. "ik vind het super spannend."

Persoonlijke show

Huijbregts is niet van plan de voorstelling alleen maar vol te stoppen met nieuws van het afgelopen jaar. “Misschien gaat het echt wel over mijn jaar en hoe dat is geweest. En over het jaar van de mensen in de zaal”, zei hij. “Ik ga niet hysterisch op zoek naar grappen over Rutte. Ik ben sowieso niet van de grappen en niet van Rutte, dus wat dat betreft valt dat goed samen."

Zijn oudejaarsconference is van oktober tot en met december al in de theaters te zien. Het wordt dus de eerste keer voor de Tilburger en hij treedt daarmee in de voetsporen van collega’s als Youp van ’t Hek, Theo Maassen, Herman Finkers en Claudia de Breij.

Van ’t Hek deed afgelopen jaarwisseling de show. Hij trok bijna 2,6 miljoen kijkers.