Eerste vertoning documentaire over Eelco de Gooijer: 'Je moet vechten voor de dood van je kind'

TILBURG - Veel tranen waren er vrijdagavond bij de besloten voorpremiere van de documentaire '’T is goed zo' te zien. De documentaire gaat over Eelco de Gooijer uit Tilburg, die ruim een jaar geleden euthanasie pleegde.

Eelco leed aan het leven, zoals hij zelf vertelde in het Omroep Brabant-programma KRAAK. Toen hij drie was kwam hij voor het eerst in aanraking met hulpverlening en dat bleef de rest van zijn leven zo. Hij had een vorm van autisme, depressies, hij kreeg diagnoses en de bijbehorende hulp van psychologen en psychiaters, maar het loste niets op. Elke ochtend baalde hij dat hij weer wakker werd.

Documentairemaker Jesse van Venrooij legde de laatste maanden van het leven van Eelco en de periode na zijn dood vast. Hij moet toegeven dat hij de première ‘stiekem toch heel spannend vond’. “Zeker omdat je weet dat de familie en vrienden van Eelco in de zaal zitten en de film voor het eerst zien. De film dekt de lading die Eelco er in kwijt wilde. Wat betreft de inhoud, de opbouw en het verhaal is hij in orde.”



De ouders van Eelco zagen ook op tegen de première maar zijn trots op het resultaat. Moeder Monique de Gooijer: “Jesse is heel respectvol te werk gegaan. De film is in goed overleg gemaakt en dat zie je terug. De film is helemaal in de lijn van Eelco.”



Kwetsbare momenten

Hoewel het om een zeer persoonlijke tragedie gaat, heeft Van Venrooij geprobeerd om er integer mee om te springen. “Aan de reacties in de zaal is dat kennelijk ook gelukt. Er zitten kwetsbare momenten in de film. Dan zie ik een rij voor me Nicole breken en dan breek ik zelf ook.”



Dat beamen de ouders. Ze hopen dat de film de discussie openbreekt over het thema psychisch lijden. Vader Bert: “Het is belangrijk dat het bespreekbaar wordt. Er zijn genoeg ouders die continu met angst leven. Ze komen niet tot rust en leven continue met de gedachte dat hun kind zich ieder moment van het leven kan beroven.”



Rust

Na het overlijden van Eelco is die rust voor beide ouders teruggekeerd. Hoe wrang ook, er is opluchting over zijn dood. Monique: “Je ziet in de film het lijden van Eelco niet zo in beeld, maar neem van ons aan dat die constant aanwezig was. De laatste maanden voor zijn dood waren voor ons en de omgeving een erg zware weg.”



Venrooij’s film gaat komende tijd rouleren op diverse festivals. De officiele premiere zal plaats vinden op 23 februari tijdens Docfeed in Eindhoven. De filmmaker hoopt ook op belangstelling van psychiatrische instellingen die de rolprent eventueel willen gebruiken bij voorlichtingsdagen. Omroep Brabant gaat de productie dit jaar uitzenden en Van Venrooij hoopt op belangstelling vanuit Hilversum.



Vader en moeder zijn blij dat hun kind eindelijk rust heeft gevonden. Monique: “Je moet vechten voor de dood van je kind. Dat is geen normaal gevecht.”



Klik hier voor de trailer.