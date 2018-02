'Hij weet andere jongeren te inspireren en te motiveren', Abdellah Aknin wint vrijwilligersprijs

TILBURG - Abdellah Aknin van de Weekendschool Tilburg is vrijdagavond in het zonnetje gezet tijdens de uitreiking van de landelijke vrijwilligersprijzen 'Meer dan handen'. Hij ontving uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis de 'passieprijs'.

Aknin kreeg tijdens de uitreiking van de passieprijs mooie lovende woorden te horen van de jury. "Abdellah is pas 20 jaar, maar hij weet andere jongeren te inspireren en te motiveren als coach en als begeleider", werd er onder meer verteld. VrijwilligersT - het Steunpunt Vrijwilligerswerk Tilburg - is trots en noemt de prijs 'heel erg verdiend'. Aknin werd beloond met een reischeque van duizend euro. Hij was voorgedragen door de gemeente Tilburg.

De jury koos tijdens deze avond drie winnaars in drie categorieën. Ruim 230 namen waren ingezonden. De jury was 'onder de indruk van de inzet van de vrijwilligers en de veelzijdigheid van de inzendingen'. De prijzen zijn een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Weekendschool

De Weekendschool biedt nieuwsgierige kinderen uit achterstandswijken aanvullend onderwijs, laat hen kennismaken met mensen uit uiteenlopende vakgebieden en helpt hen zo bij hun studie- en beroepskeuze. Dit gebeurt vanuit het idee dat wie met volle overtuiging zijn interesses volgt, het meeste uit het leven haalt. Op basis van deze ervaringen kunnen de jongeren hun horizon verbreden en een netwerk creëren.