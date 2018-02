Alerte pakketbezorger ontmaskert internetoplichter

ESBEEK - Een oplettende pakketbezorger heeft de politie deze week op het spoor gezet van een internetoplichter. Hij vond het opvallend dat de man het pakketje aannam voordat hij kon aanbellen bij het adres in Esbeek waar het bezorgd moest worden. De man zei dat hij op het pakketje zat te wachten en dat hij haast had. De bezorger gaf hem het pakketje, maar waarschuwde wel meteen de politie.

De bezorger herinnerde zich toen de man wegreed dat zijn baas hem had gewaarschuwd voor een oplichter. Die man bestelde pakketjes en gebuikte de mogelijkheid om achteraf te betalen. Hij liet ze op willekeurige adressen afleveren. Daar stond hij dan te wachten en pakte het pakketje aan voordat de bezorger bij de deur was.

Stofzuiger, parfum en simkaarten

Daarom besloot hij achter de verdachte aan te rijden, maar die verdween na verloop van tijd uit het zicht. Daarop gaf de bezorger het merk en kenteken van de auto waarin de verdachte er vandoor was gegaan door aan de politie, samen met een duidelijk signalement van de man. Agenten speurden vervolgens de omgeving af. De auto van de verdachte werd ontdekt op een parkeerplaats bij een camping in Baarschot. Via een anonieme tip hoorden de agenten waar de man, een 39-jarige man uit Apeldoorn, op de camping verbleef. Hij werd vervolgens in een bungalow aangehouden.

In de schuur bij de bungalow lag het bewuste pakket waar het allemaal mee begon. Hierin zat een stofzuiger. In de schuur lagen nog meer nieuwe artikelen, onder meer parfum en simkaarten. De verdachte is twee dagen vastgezet. Daarna is hij vrijgelaten in afwachting van een eventuele rechtszaak. Hij wordt verdacht van soortgelijke feiten in Breda en Apeldoorn.