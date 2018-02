Het WK veldrijden is begonnen: Ryan Kamp uit Raamsdonksveer pakt brons bij junioren

VALKENBURG - Het WK veldrijden is zaterdagochtend losgebarsten. De ogen zijn dit weekend vooral gericht op Mathieu van der Poel, maar natuurlijk zijn er veel meer Brabanders die in actie komen. Hieronder het spoorboekje voor dit weekend.

De eerste Oranje-medaille bij het WK Veldrijden in Valkenburg is binnen. Bij de junioren veroverde Ryan kamp uit Raamsdonksveer de bronzen medaille. Kamp werd drie weken geleden ook al Nederlands kampioen.













Verder dit weekeind:

Nederlandse vrouwen geen favoriet

Bij de vrouwen zijn de Brabantse deelnemers geen topfavoriet. Om een uur zaterdagmiddag starten de beloften, met onder andere Inge van der Heijden uit Schaijk. Zij werd vorig jaar tiende en lijkt op geen voorhand geen topfavoriet. Maar drie weken geleden werd ze wel Nederlands kampioen in Surhuisterveen. Misschien kan zij voor een verrassing zorgen.

Bij de elite-rensters is Marianne Vos voor het eerst sinds tijden geen topfavoriet. Ze kampte lange tijd met een verkoudheid en lijkt niet in absolute topvorm. Al werd de inwoonster uit Babyloniënbroek vorige week wel vierde bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.

Verder staan Thalita de Jong uit Ossendrecht en Maud Kaptheijns uit Westerhoven aan de start. De Jong, wereldkampioen in 2016, komt terug van een moeilijke periode en zou al blij zijn met een plek in top tien. Kaptheijns hoopt op eremetaal.

Van der Poel dé topfavoriet

Bij de elite-mannen is er maar één topfavoriet: Mathieu van der Poel. Voordat zij in actie komen, is het de beurt aan de beloften. Sieben Wouters uit Zundert pakte vorig jaar brons, maar hij lijkt nu niet in de vorm van vorig jaar te verkeren.

Bij de eliterenners is de vraag of er nog een Brabander nog naast Van der Poel op het podium kan staan. Broer David van der Poel lijkt tekort te komen voor de bovenste drie plekken en datzelfde geldt voor Stan Godrie uit Breda. Misschien dat Corné van Kessel op een hele goede dag boven zichzelf uitstijgt.