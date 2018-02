Man komt onder vrachtwagen bij aannemingsbedrijf in Oosterhout en raakt zwaargewond

OOSTERHOUT - Bij aannemingsbedrijf Martens en Van Oord aan de Rederijweg in Oosterhout is een medewerker tijdens werkzaamheden onder een vrachtwagen terechtgekomen. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een omstander werd het slachtoffer in de ambulance begeleid door twee trauma-artsen.









Bij het ongeluk, dat rond half elf gebeurde, waren twee ambulances, brandweer, politie en een traumahelikopter ter plaatse.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid , de vroegere Arbeidsinspectie, onderzoekt het ongeluk.