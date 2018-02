Klaas Dijkhoff over burgemeestersrel Oosterhout: 'Dat wachtgeld krijg ik ook niet uitgelegd'

OOSTERHOUT - VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft gereageerd op de affaire in Oosterhout, waar burgemeester Stefan Huisman opstapte, omdat hij zich misdragen had. Huisman krijgt tien jaar wachtgeld mee, iets wat ook Dijkhoff dwarszit. “Vrouwen betasten, zelf opstappen en tien jaar wachtgeld meekrijgen: dat krijg ik ook niet uitgelegd."

"We hebben gelukkig ook die regels inmiddels versoberd. Maar ook de nieuwe regels blijven altijd vragen oproepen omdat het gewoon heel anders is als je bij een bedrijf werkt”, zegt de Bredanaar in een vlog waarin hij terugkijkt op de week.

Hij doet toch een poging het te verklaren. “Ik krijg bijvoorbeeld een toelage bovenop het salaris als Kamerlid omdat ik staatssecretaris ben geweest. Aan de andere kant kan ik dan meer niet onderhandelen over mijn arbeidsvoorwaarden natuurlijk. Want voor een politicus is dat allemaal wettelijk geregeld en het is wat het is.”

Over de misstappen van de burgemeester zegt Dijkhoff: “Het is natuurlijk gewoon een erg gênante zaak. Een kerel die vrouwen betast hoort sowieso niet, ongeacht je functie. Ik denk dat het ook logisch is dat hij zijn functie heeft neergelegd. Dat het ook nog eens een partijgenoot van mij is, maakt het extra pijnlijk”, zo stelt Dijkhoff.