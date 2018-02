Wat is de varkenshoofdstad van Nederland en in welke gemeente hebben ze de meeste koeien?

BAARLE-NASSAU - Als er een koeienhoofdstad in Nederland zou moeten worden benoemd, dan wint het bijna zevenduizend inwoners tellende Baarle-Nassau. In de Noord-Brabantse gemeente zijn er per mens namelijk zeven koeien; het hoogste aantal in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van KRO-NCRV, dat cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2017 ontleedde. De onderzoekers bekeken waar in Nederland meer dieren dan mensen wonen.

Terwijl koeien verder vooral rondlopen in de noordelijke provincies, kom je varkens vaker tegen in Brabant en Limburg. In de Brabantse gemeente Sint Anthonis is het aantal varkens ten opzichte van het aantal mensen het meest uit verhouding: voor elke menselijke inwoner lopen er 36 varkens rond.

Kakelende kippen

Last van gekakel? In 206 van de 388 gemeenten scharrelen meer kippen rond dan er mensen wonen. Kippen zie je onder meer veel in Alphen-Chaam. Per inwoner zijn er daar namelijk maar liefst honderd kippen, aldus het onderzoek.