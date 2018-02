Met 101 per uur over Ringbaan West in Tilburg, automobilist moet rijbewijs inleveren

TILBURG - Een 20-jarige automobilist uit Tilburg is vrijdagavond in zijn woonplaats aangehouden bij een snelheidscontrole. Agenten constateerden dat de man 101 kilometer per uur reed, waar 50 is toegestaan. Het rijbewijs van de Tilburger is meteen ingenomen.





Behalve de Tilburger kregen nog zeven automobilisten een bekeuring bij de snelheidscontroles die op meerdere plekken in de stad werden gehouden. Een 24-jarige Tilburger kreeg een bekeuring omdat hij op de Noordhoekring 87 kilometer per uur reed.

Op de Bredaseweg werd een 23-jarige Rijenaar op de bon geslingerd om hij 89 reed. Op beide wegen is de maximale snelheid 50.