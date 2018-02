Ruzie in huis Tilburg loopt uit op steekpartij, vrouw gewond

TILBURG - Bij een ruzie in een huis in het Bavelpark in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw met een mes gestoken. De bewoner van het huis is als verdachte aangehouden.

Hij bekende meteen dat hij de vrouw had gestoken. Ambulancepersoneel heeft de gewonde vrouw opgevangen en behandeld.

Glasgerinkel

Buurtbewoners belden kort na middernacht de politie met de melding dat er in een huis werd gevochten en dat er geschreeuw en glasgerinkel was gehoord.

In het huis was ook een ruit gesneuveld. Dat zou gebeurd zijn doordat enkele mensen op de vlucht sloegen toen de ruzie uitbrak. De politie onderzoekt de zaak en sprak al met enkele getuigen.