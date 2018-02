Lieke wilde niet over lijken gaan voor die Dacia, maar er werd wel wat gejend en gepest

TILBURG - Vier dagen lang opgesloten zitten met vier mensen op vier vierkante meter. Je moet er niet aan denken, maar Lieke Anna Haertjens (29) uit Tilburg deed het en daarmee won ze vrijdag een gloednieuwe Dacia.

De wedstrijd werd georganiseerd door Radio 538. Samen met de drie andere deelnemers werd Lieke constant gevolgd door camera’s. Ze mochten alleen uit de auto voor een korte plaspauze.

Een dag na het winnen van de wedstrijd is Lieke nog aan het bijkomen. "Ik lag om twaalf uur zaterdagmiddag nog altijd in mijn pyjama op de bank", vertelt ze lachend. "Het moet allemaal nog een beetje bezinken. Er zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag heel veel scenario's voorbijgekomen op mijn netvlies. Zoals flashbacks naar de momenten dat we 's nachts wakker werden gemaakt door middel van een gong en dat we ineens live op de radio waren. Of dat twee technici ineens lawaai stonden te maken voor ons. Allemaal van die gekke dingetjes..."

'Niet over lijken gaan'

Op social media lieten verschillende mensen na de 538-wedstrijd weten dat zij het 'makkelijk ook vier dagen' zouden volhouden in zo'n auto. "Maar dat valt vies tegen, hoor", waarschuwt Lieke. "Dat je met vier mensen op vier vierkante meter zit, is een uitdaging op zich. Daarnaast waren er allerlei dingetjes bedacht om het ons extra moeilijk te maken. "

De deelnemers hadden wel respect voor elkaar. "Na een kwartier spraken we al af dat we het elkaar 's nachts niet te moeilijk zouden maken. Maar er zijn toch genoeg momenten geweest dat er een beetje werd gejend, geprikt en gepest." Lieke wilde zich echter niet verlagen om de wedstrijd te winnen. "Het ging om een fantastische auto, maar ik heb mijn principes en had van tevoren al bedacht niet over lijken te gaan."

Sterretjes

Een van de mensen die het spel wel hard speelde, was Remco. "Die ging heel snel in de aanval. Die zit heel hoog in zijn energie. Mijn tactiek was om de kat uit de boom te kijken en te ontdekken wie die andere mensen zijn. De druktemakers laten schreeuwen en daarop inspelen als ik weet hoe de verhoudingen liggen."

Toch kende ook Lieke haar moeilijke momenten. Met name op donderdag. "Toen had ik een massage gewonnen. Dat leek me superchill, maar mijn hoofdpijn schoot door die massage de hoogte in. Ik zag sterretjes en begon te trillen. Ik dacht dat ik zou flauwvallen." Toch zette ze door en op de slotdag ging het weer prima met haar. "Toen zat ik hoog in mijn energie. Medekandidaat Hugo was aan het slapen en ik was in mijn eentje naar de camera aan het zingen en spelletjes aan het spelen."

Best smerig eten

Met de stank in de auto viel best volgens de Tilburgse wel mee. "Maar als je even buiten in de frisse lucht was geweest om te plassen - we hadden vijftien 'plaskaarten'- en daarna de auto weer moest instappen, leek die wel een sauna en rook je een walm. En Hugo had twee dagen achter elkaar best smerig eten op en die lucht kwam ook af en toe naar boven..."

Wat wel een probleem was, was het gebrek aan afleiding. "De afleiding creëerde ik door heel gefocust te kijken wat er om ons heen gebeurde. Want we hadden geen geluid in de auto, behalve als wij on air waren."

De kantine van Radio 538, waar de auto stond, bleek een uitkomst. "Als de mensen daar pauze hadden, gingen wij hen aanstaren: 'Oh, daar loopt ons lachebekje. Gisteren had 'ie een blouse aan, vandaag een trui'. Als je aan de rechterkant van de auto zat, had je goed zicht op de koffieautomaat. Mensen dachten dat ze daar veilig naar ons konden kijken, maar wij konden hen daar zien en dan werden er blikken uitgewisseld. Wij zaten als aapjes in een kooi, maar voor de mensen in de kantine was het veel ongemakkelijker om door ons aangestaard te worden dan andersom. Dat zag je aan de manier waarop ze wegkeken en van plaats wisselden zodat wij hen niet meer konden aankijken. Dat was heel grappig om te observeren."