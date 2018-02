Student die raadslid Jake Owen Raats met de dood bedreigde, is nu kandidaat voor D66 in Best

ETTEN-LEUR - Raadslid Jake Owen Raats van Leefbaar Etten-Leur werd vorig jaar door medestudent Steven van der Heijden bedreigd met de dood. Jake kreeg een appje met een gefotoshopte afbeelding van zichzelf op zijn knieën in oranje overall. Achter hem staat een IS-strijder in het zwart. Dat de afzender nu kandidaat-raadslid is bij D66 in Best bevalt hem niet, net zomin als het feit dat de politie volgens hem niets met zijn aangifte deed.

Op de gefotoshopte foto ligt de rechterhand van de IS-strijder op de schouder van Jake. De foto verwijst naar de onthoofdingen door de islamstrijders. Jake: “Ik was bang en dacht dat Steven zijn bedreiging echt uit zou voeren.”

Dader op kandidatenlijst D'66

Jake kreeg de foto in februari 2017 te zien. Een Avansstudent uit een andere klas toonde hem het plaatje dat in een WhatsApp-groep was verstuurd door Steven. De bestuurskundestudent meldde het naar eigen zeggen bij de schooldirecteur van Avans in Den Bosch en deed aangifte bij de politie, maar hoorde er daarna niets meer van. “Toen zag ik hem op de kandidatenlijst van D66 in Best staan voor de komende raadsverkiezingen. Ik vind dat heel erg vreemd, er zijn raadsleden voor minder van de lijst gehaald.”

Reactie D'66

Raadslid Steven van der Heijden bevestigt dat hij destijds de foto bewerkt en rondgestuurd heeft. “Maar dat is een jaar geleden, het is allemaal uitgepraat. Ik vind het vreemd dat dat nu rond de raadsverkiezingen weer opduikt.”Voor een verdere respons wil het D66-kandidaatsraadslid eerst overleggen met de lokale D66-fractie. Jake stelt op zijn beurt dat er nooit een gesprek is geweest. “Ik heb alleen een appje gehad, waarin hij schreef dat het een grap was.”

De politie kon zaterdag niet reageren. Eerder waren de ruiten van Jake al een paar keer ingegooid door mensen die niet blij waren met zijn politieke voorkeur.

Jake wilde zich overigens ook kandidaat stellen als gemeenteraadslid voor de PVV in Etten-Leur, maar die partij deed uiteindelijk niet in die Brabantse gemeente aan de gemeenteraadsverkiezingen mee maar alleen in Rucphen. Nu staat hij voor de komende verkiezingen dus weer op de lijst van Leefbaar.