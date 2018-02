Brabantse veldrijdsters stellen teleur, geen top 10 notering

VALKENBURG - Het is de Brabantse veldrijdsters niet gelukt om voor een verrassing te zorgen. Marianne Vos deed het uiteindelijk het best van de drie met een achttiende plek. Maud Kaptheijns werd 25ste en Thalita de Jong eindigde op plek 32.

Marianne Vos deed het vorige week goed in Hoogerheide. Ze werd daar bij haar rentree, nadat ze een tijd ziek was geweest, vierde. De nummer twee van vorig jaar was vooraf te spreken over het parcours. “Het is spectaculair, echt een cross. Het is zwaar, glad en iedereen gaat fouten maken. Dat kan niet anders. Je moet rustig blijven en je eigen koers rijden", zei ze vooraf. Maar zaterdag had ze een moeilijke dag.



"Het was echt heel zwaar", zei Vos achteraf. "Het was vandaag alles of niets, maar ik merkte in de eerste ronde dat ik niet goed was. Bij de start reden er al een paar dames weg en ik kwam niet meer terug. Ik kwam hierheen om goed te kunnen rijden en dat was niet het geval", zei Vos licht teleurgesteld.Bondscoach Gerben de Knegt was succesvol met de derde plek van Lucinda Brand, maar de Brabantse dames stelde teleur. "Ik denk dat de vierde plek van Marianne Vos vorige week het maximaal haalbare was, gezien haar vorm", vertelt hij achteraf. "Maud Kaptheijns viel wat tegen, gezien de vorm aan het begin van het seizoen. En van Thalita de Jong hadden we eigenlijk niets verwacht, aangezien ze dit seizoen maar weinig heeft kunnen rijden."1' De dames zijn van start gegaan. Het parcours is erg zwaar.3' Het is ook erg glad, omdat het nat is. Er zijn al verschillende dames onderuit gegaan.6' Er worden vier rondes gereden. Gemiddeld doen de dames iets meer dan tien minuten over een ronde, omdat het zo zwaar is.10' De Brabantse dames rijden buiten de top 10. De Belgische Sanne Cant ligt op kop.13' Marianne Vos is ver teruggezakt. Ook de andere Brabantse dames komen er niet aan te pas.21' De beste Nederlandse rijdt op de vierde plek.23' Vooraan is het spannend geworden. Katherine Compton is bij Sanne Cant gekomen.25'27' Lucinda Brand rijdt inmiddels op de derde plek.34' Compton rijdt langzaam weg bij Cant. Die wat tijd verloren heeft met een fietswissel.36'42' Sanne Cant is Compton weer voorbij en loopt weer uit.43'46' De voorsprong van Cant is flink gegroeid bij het ingaan van de laatste ronde.50' Cant is wereldkampioen, met 12 seconden voorsprong op Compton. Brand wordt derde.51' Marianne Vos eindigt op plek 18, Maud Kaptheijns werd 25ste en Thalita de Jong is nummer 32.