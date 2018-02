'Mijn schoonzoon Bas is een held', peuter uit auto gered na ongeval op A59

WAGENBERG - Bas van der Schriek uit Made heeft zaterdagmiddag het leven gered van een tweejarig meisje. Ze zat samen met haar vader in een auto die op de A59 na een ongeval in een sloot vol water belandde.

Bas aarzelde geen moment na het ongeval dat vlak voor zijn ogen gebeurde. Hij zette zijn auto aan de kant en sprong het talud af naar de sloot. De vader kon zich op eigen kracht uit de auto wringen maar zijn dochtertje zat nog vast. Ze was met haar hoofdje kopje onder gegaan in het water. Bas slaagde er op tijd in haar los te maken en op het droge te krijgen.

Heldendaad

Bas zelf zit niet zo te springen om aandacht na zijn heldendaad. Maar schoonmoeder Kitty Cornelissen is zo trots dat ze de redactie van Omroep Brabant op de hoogte brengt. "Bas was samen met mijn dochter Melissa vanuit Made onderweg naar een fotoreportage met zijn familie. Zijn stem trilde nog toen hij het aan de telefoon allemaal vertelde. In mijn ogen is hij een echte held."

Wagenberg

Het begon allemaal rond half twee op de A59 bij Wagenberg, juist op een gedeelte waar geen vangrails in de berm staan. Terwijl de vader met zijn dochtertje op de linkerrijstrook reed, ging een andere automobilist voor hen ook naar de linkerrijbaan om een vrachtwagen in te halen. De chauffeur had de achteropkomende auto niet gezien.

Om een botsing te voorkomen, moest de vader snel uitwijken. Hierdoor raakte zijn auto in de berm en kwam in de sloot terecht. De andere betrokken automobilist schoot, samen met Bas te hulp, terwijl andere omstanders de hulpdiensten belden.

De brandweer hielp de slachtoffers terug naar de andere kant van de sloot. Ze zijn met onderkoelingsverschijnselen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Fotoshoot

En Bas? "Die moest eerst naar huis", vertelt Kitty. "Douchen en schone kleren aantrekken. Hij is daarna met mijn dochter naar de fotoshoot gegaan. Ze waren wel te laat maar met een goede reden."