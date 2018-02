Slot opent de poorten voor een voorproefje van een bijzondere expositie in Noordbrabants Museum

MAUENSEE / DEN BOSCH - Hij heeft de grootste hedendaagse Chinese kunstverzameling ter wereld: de Zwitser Uli Sigg. Een deel van zijn collectie komt halverwege volgende maand naar het Noordbrabants Museum in Den Bosch, maar wij mochten alvast voorproeven in Zwitserland.

En dat voorproeven gebeurde op het prachtige slot waar Sigg woont in Mauensee. Het was voor het eerst dat hij een delegatie pers bij hem thuis uitnodigde om zijn kunstcollectie te bekijken.



Een deel van zijn collectie weliswaar, want Sig heeft 2200 kunstwerken van 350 Chinese kunstenaars. Zo’n zestig daarvan komen naar het Noordbrabants Museum. Bekende werken van kunstenaars met een politieke boodschap, zoals Ai Weiwei, maar dat is niet waar de hele tentoonstelling om draait.

De stem gevonden

De tentoonstelling heeft als thema’s traditie, spiritualiteit en politiek: “We tonen Chinese kunst van de laatste tien jaar”, vertelt conservator Hans November. “Wat daar zo interessant aan is, is dat veel kunstenaars loskwamen van het experimenteren en echt hun stem gevonden hadden.”





Sigg hielp zelf ook mee met het samenstellen van de expositie. Hij kent de Chinese cultuur als geen ander. Vanaf eind jaren zeventig werkte en woonde hij in China als zakenman en diplomaat: “China is nu het tweede machtigste land ter wereld en wordt misschien wel het machtigste. Het is daarom goed dat we ons verdiepen in het land. Een expositie helpt vaak meer daarbij dan het lezen van tien boeken. Het geeft je een beter beeld van de Chinese realiteit.”

Eerste keer

De tentoonstelling is van 17 maart tot en met 8 juli te zien in het Noordbrabants Museum. Het is in ons land nog niet eerder voorgekomen dat er zo’n grote collectie Chinese hedendaagse kunst te zien is in een expositie.