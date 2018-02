Provincie deelt uit: ruim drie miljoen euro voor tien toonaangevende monumenten

WERKENDAM - De provincie speelde zaterdag voor Sinterklaas. Tien monumenten krijgen in totaal 3,1 miljoen euro om de boel goed op te knappen. Eén ervan is Fort Altena in Werkendam. Grote delen van het complex zijn al gerestaureerd. Nu is de 'bomvrije kazerne' van het fort aan de beurt. Totale kosten daarvan: 400.000 euro.

Van een afstandje ziet 'Remise B.' er nog best aardig uit. Maar als je dichterbij komt, zie je het verval. Wessel Zonneveld gaat de restauratie namens Brabants Landschap verzorgen. Hij laat op verzoek wat pijnpunten zien. "Hier drukt een metalen luik het hele metselwerk en natuursteen kapot", wijst hij aan.



Het metalen luik is trouwens ook helemaal verroest. "Dus we gaan dat hele blok natuursteen uithakken. We gaan er nieuwe stenen in zetten. En de luiken gaan we helemaal uit elkaar halen en herstellen."



Dak

Even verderop, op een hoek van de kazerne, zie je stenen loszitten. Die worden ook vervangen. Maar de restauratie die het meest in het oog springt, is het dak. Dat is bedekt met drie meter zand. En dat gaat er allemaal vanaf. Zonneveld: "Als alles eraf is, gaan we isoleren. En dan komt het hele zandpakket weer terug."



De restauratie start dit voorjaar, in oktober moet het klaar zijn.



3,1 miljoen

In totaal deelde de provincie zaterdag 3,1 miljoen euro uit. Het geld ging naast Werkendam naar Brouwerij De Gecroonde Bel in Oosterhout (272.847 euro), de Sint-Jan in Den Bosch (248.204 euro), de Maria Magdalenakerk in Geffen (237.190 euro), de Grote Kerk in Breda (217.972 euro), de Bartholomeuskerk in Waspik (400.000 euro), het Klooster Oude Dijk in Tilburg (325.628 euro), de stuwen in het Peelkanaal (onderdeel van de Peel-Raamstelling, 400.000 euro), Vredelust in Tilburg (400.000 euro) en De Wamberg in Berlicum (201.207 euro).

Volgens gedeputeerde Henri Swinkels is het belangrijk om de monumenten in stand te houden. "Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar maken en houden.”